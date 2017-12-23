Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri: Kudüs gibi Yahudi yerleşimleri için de ayağa kalkılmalı

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından dünya genelinde ayağa kalkan Müslümanların aynı hassasiyeti, Yahudilerin yerleşim politikasına karşı da göstermesi gerektiğini söyledi.

Tekruri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını açıklamasının ardından İslam dünyasından resmi ve halk düzeyinde birçok tepki geldiğini dile getirdi.

Bu tepkilerin çok önemli olduğunu belirten Tekruri, Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi'nde ABD hariç, bu konuda bir ortak kararın oluştuğunu aktardı.

Siyonistlerin ve müttefiklerinin, Müslümanlar nezdinde Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın yerini tarttıklarını ve gözlemlediklerini aktaran Tekruri, "En son Kudüs'e ulaştıklarında Müslümanlar ayağa kalktılar. Kudüs'e ulaşıncaya kadar yaptıkları birçok suç vardı. Bunlardan bir tanesi de yerleşimdi. Yerleşim, bugün İsrail'in yapabildiği birçok şeyin aslında temelini oluşturuyor çünkü hepsini yerleşim sayesinde yapabiliyor. Kudüs içerisinde ve çevresinde güç kazanıyor. İslam ülkelerinin de tıpkı bu konuda ayağa kalktıkları gibi yerleşim için de ayağa kalkmaları gerekiyor fakat Kudüs her zaman önde geliyor. İleride yerleşim konusunda çok daha ciddi tavırların olacağı ümidini taşıyorum." şeklinde konuştu.

"İsrail hükümeti, Trump'ın açıklamalarından cesaret alıyor"

Trump'ın siyasi açıklamalarıyla İsrail hükümetinin attığı bu fiziki adım arasında çok yakın bir ilişki olduğuna değinen Tekruri, "İsrail hükümeti, Trump'ın bu siyasi açıklamalarından aldığı cesaretle daha fazla Yahudileştirme, müsadere, yerleşim ve tehcire kapı aralıyor. Onlar dünyanın en büyük devletinin kendilerini desteklediğini gördükleri için bu adımları atıyorlar, atmaya da devam edecekler." dedi.

Filistin halkının, bu karardan sonra evlerine hiç dönmediğini anlatan Tekruri, 10'dan fazla şehit, 100'den fazla yaralı olmasına rağmen, tepkilerini kesinlikle sürdüreceklerini ve açıklamanın başarısızlıkla sonuçlanacağına inandıklarını kaydetti.

"İç meseleleri ile uğraşan İslam dünyasının Kudüs'ü bırakacaklarını düşündüler"

Tekruri, Suriye, Filistin, Libya gibi İslam ülkelerindeki iç karışıklıklarla Trump'ın çıkışı ve İsrail'in Yahudileştirme siyaseti arasında çok ciddi bir bağ olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hem ABD hem de İsrail, İslam dünyasının kendi iç meseleleri ile uğraşırken Kudüs'ü bırakacaklarını düşünüyorlardı. Bu yüzden bunu bir fırsat olarak gördüler. Özellikle İsrail bu süreçte Kudüs'ü yutmaya çalıştı fakat onların bu düşüncesinin yanlış olduğunu bize Müslümanlar gösterdi. Suriye halkı bile kendi problemlerine rağmen Kudüs için sokağa çıktı. Mısır halkı bütün imkanlarını Kudüs için kullanmaya çalışıyor, Irak halkı sokağa çıktı. Bangladeş de kendi sorunlarına rağmen sokaklardaydı. Bu da hem Trump'ın hem de İsrail Başbakanı Netenyahu'nun bu değerlendirmelerinde hata ettiklerini gösteriyor. Filistin için bütün İslam dünyası kendi iç meselelerini bırakıp birleşebiliyorlar."

"Türkiye’nin yapacağı, yapabileceği çok şeyi var"

Türkiye'nin Kudüs konusunda hem resmi hem de halk düzeyindeki çabalarını takdir ettiklerini vurgulayan Tekruri, Türkiye'de bütün halklar ve devletler arasında önde gelen faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili müthiş gayretler ortaya koyduğunu dile getiren Tekruri, "Biz Türkiye'den yapamayacağı şeyleri istemiyoruz fakat Türkiye'nin yapacağı, yapabileceği çok şeyi var. Hatta biz bir şeyi yapmayı isterken gazeteleri açıp bakıyoruz ki Türkiye bizden önce bu konuda harekete geçmiş. Yaptıklarını zaten görüyoruz son zamanlarda. Türkiye halkı da çok şanslı çünkü bazı ülkelerde insanlar Kudüs için sokağa çıkarken kendi askeri, polisi, o gösteri ve faaliyetleri dağıtmak, sona erdirmek için çalışıyor. Halbuki bugün Türkiye'de asker, polis o gösterileri korumak için orada hatta bazen o gösterilere katılarak Kudüs'e desteğini veriyor. Bu yüzden Türkiye halkına, yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun. Türkiye'de herkesin Kudüs hakkında elinden geleni yaptığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekruri, Kudüs için Türkiye'deki tüm camilerde hutbe okutan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti.

Erbaş'tan Kudüslüler'in direnişleri ve sebatları için bağış kampanyaları düzenlemelerini talep eden Tekruri, "Çünkü Filistin'deki, Kudüs'teki kardeşlerimiz zor şartlar altında yaşıyorlar. Zalimlerin ve gasıpların uygulamaları ve saldırıları altında yaşıyorlar. Burada yapılacak bir bağış kampanyası ile onları o duruşlarını direnişlerini ve sebatlarını desteklemelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.