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Filistinli akademisyenlerin Ahi Evran Üniversitesini ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) yüksek öğretimde ortaklık anlaşması yaptığı Filistin'in Al Quds Üniversitesinden akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya...

29 Aralık 2017 Cuma 15:09
Filistinli akademisyenlerin Ahi Evran Üniversitesini ziyareti
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) yüksek öğretimde ortaklık anlaşması yaptığı Filistin'in Al Quds Üniversitesinden akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Quds Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden İşletme Bölüm Başkanı Dr. Omar Al-Salaby, Kalkınma Çalışmaları Bölüm Başkanı Dr. Ziad Qunnam ve İktisat Bölüm Başkanı Dr. Ahmad Zareer, Kırşehir'e geldi.

Filistinli akademisyenlerden oluşan heyet, üniversite ziyareti kapsamında incelemelerde bulundu.

Rektör Karakaya, ziyarette yaptığı konuşmada, "Erasmus+ Mevlana" Programı kapsamında Filistin'deki üniversitelerle ortaklık anlaşmaları imzaladıklarını belirtti.

Filistin'e yaptıkları ziyarette Kudüs'teki Al Quds Üniversitesi ile de protokol yaptıklarını ifade eden Karakaya, Kudüs'ün Müslümanlar için önemine vurgu yaptı.

Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla devlet üniversitelerine "Kudüs Platformu Oluşturma" çağrısında da bulunduklarını aktaran Karakaya, Al Quds Üniversitesi akademisyenlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dr. Omar Al-Salaby da, ortaklık anlaşması yaptıkları Ahi Evran Üniversitesi'nde incelemelerde bulunmak üzere geldiklerini ve AEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ortaklık geliştirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.





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Kırşehir
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