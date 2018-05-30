Filistin'e yardım kampanyası

ANKARA (AA) - Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.
Ankara Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanlık Makamının 2018/10 nolu genelge emirleri gereği, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla yardım kampanyası" başlatıldığı ifade edildi.
Yardımlara kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile Türk halkının katılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, desteklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde toplanacağı ifade edildi.
Kampanya hesapları şöyle:
"Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR200001002533555555555073
ABD Doları Hesap IBAN No: TR900001002533555555555074
Avro Hesap IBAN No: TR630001002533555555555075
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
- Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR120001500158007294531452
ABD Doları Hesap IBAN No: TR060001500158048011048733
Avro Hesap IBAN No: TR430001500158048011048746
Banka Swift Kod No: TVBATR2AXXX
- Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR720001200940800Û05000225
ABD Doları Hesap IBAN No: TR610001200940800058000253
Avro Hesap IBAN No: TR340001200940800058000254
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
- Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR220020900000412303000001
ABD Doları Hesap IBAN No: TR920020900000412303000002
Avro Hesap IBAN No: TR650020900000412303000003
Banka Swift Kod No: ZKBATRISXXX
- Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR360021000000016349000002
ABD Doları Hesap IBAN No: TR520021000000016349000102
Avro Hesap IBAN No: TR950021000000016349000104
Banka Swift Kod No: VAKFTRISXXX