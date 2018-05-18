Filistin için 'İnsani Yardım Kampanyası'

ANKARA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
"Filistin İnsani Yardım Kampanyası"na ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Genelgede, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği vurgulandı. Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele ettiği belirtilen genelgede, Türkiye Cumhuriyeti'nin, halkın da beklentileri doğrultusunda, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla her türlü yardım ve desteği sağlayacağı ifade edildi.
Başbakanlık tarafından bu amaçla başlatılan yardım kampanyasında koordinasyonu sağlamak üzere AFAD'ın görevlendirildiği bildirildi.
Valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların, belirtilen hesap numaralarına aktarılacağı kaydedilen genelgede, gerçek veya tüzel kişilerin bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceği bildirildi. Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanların topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırılmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceği belirtilen genelgede, tüm yardım toplama faaliyetlerinin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacağı vurgulandı.
Genelgede, "Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum ile işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.Hesap numaraları
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