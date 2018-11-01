Filipinler'e giren kargoları asker kontrol edecek

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülkeye giren kargoların kontrol edilmesi görevini orduya verdi.

Duterte, yaptığı açıklamada, askerlerin ülkeye gönderilen kargoları açarak kontrol etmesini istedi.

Orduya şüphe duydukları tüm kargo ve konteynerleri açmaları talimatı verdiğini belirten Duterte, "Orduya istedikleri kargoları açmalarını söyledim. Zorluk çıkartılırsa da kargoları denize atmaları talimatı verdim." dedi.

Duterte, şüphe duyulan kargoları ülkeye sokarak risk almanın mantıklı olmadığını kaydederek "Neden böyle bir risk alalım ki? Orduya bütün kargoları rastgele ve zorla açmalarını söyledim. Ve bunu yapacaklarını biliyorum. Bunun için askerleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeye her gün binlerce konteyner geldiğini vurgulayan Duterte, "Ülkeye günde ortalama 7 bin konteyner giriyor. Kontrollere rağmen ülkeye azımsanmayacak kadar uyuşturucu madde girişi oluyor. Ya kasıtlı olarak geçiriliyorlar ya da aptallıktan dolayı geçmeyi başarıyorlar. Bu nedenle bu görev askere verildi." diye konuştu.

Ülkede son 2 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yaklaşık 4 bin 800 şüpheli öldürüldü.



Uyuşturucu ticareti suçlarından aynı dönemde 576'sı kamu görevlisi olmak üzere 152 binden fazla kişi tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.



Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.