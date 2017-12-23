Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Filipinler'deki tropikal tayfunda ölü sayısı 45'e çıktı

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda ölü sayısı 45'e yükseldiği bildirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
Filipinler'deki tropikal tayfunda ölü sayısı 45'e çıktı
banner230

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 45'e yükseldi.

Zamboanga del Norte bölgesinde Sibuco Belediye Başkanı Bong Edding, Anungan köyünde 30 kişinin sel sularına kapıldığını, 5'inin cesetlerinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Polis yetkilileri Lanao del Norte ve Lanao del Sur bölgelerinde 40'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, felaket nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar zarar oluşmuştu.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
DünyaFilipinlerTayfun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim