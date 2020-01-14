Filipinler'deki Taal Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

ANKARA(AA) - CNN Philippines'deki habere göre, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Renato Solidum, Batangas eyaletinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki aktivitenin devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Taal Yanardağı'nın lav ve kül püskürtmeye devam ettiğini ifade eden Solidum, yanardağ civarındaki yerleşim yerlerinden 30 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yanardağ yakınındaki kent ve kasabalarda okullarda eğitime ara verildi.

Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları da patlama nedeniyle geçici süreliğine ertelenmiş, 240 uçuş iptal edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.