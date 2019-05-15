Filipinler'de çatışma

ANKARA (AA) - Filipinler ordusu ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 5 isyancı öldürüldü, 3 asker yaralandı.
Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Calatrava kentindeki Minautok köyünde Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile Filipinler ordusu arasında çatışma çıktı.
Üsteğmen Revella Roperos, askerlerle isyancılar arasında çıkan çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade ederek çatışmada 5 isyancının öldürüldüğünü, 3 askerin yaralandığını belirtti.
Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.
Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.