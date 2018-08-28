Filintanın Konağı restorasyonu sürüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki önemli sivil mimari örneklerinden Filintanın Konağı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bulunan 19. yüzyıl ilk çeyreği sivil mimarisini yansıtan Filintanın Konağı, ilçe belediyesince doğal dokusu bozulmadan aslına uygun bir şekilde yenileniyor.

Çalışmaları yakından takip eden Melekgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Filintanın Konağı olarak bilinen yapının aslına uygun olarak onarılarak hizmete sunulacağını söyledi.

Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 1985 yılında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konağın restorasyon çalışmalarını belediye olarak üstlendiklerini dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Taş kemerli yapısı ve o döneme ait ahşap ve alçı süsleme sanatının en güzel örnekleri bu konakta sergilenmiştir. Bu yapı hem kullanılan yapı malzemesi hem işçilik hem de sanat tarihi için bir Anadolu kültür eseridir. Projesi ve kullanılan yapı malzemeleri ile Filintanın Konağı mimari yapısı itibariyle Anadolu aile yapısının yaşantısını gözler önüne sermektedir. Melikgazi Belediyesi yine bir tarihi mekana dokunuş yaparak kültürel mirasa sahip çıkıp gelecek kuşaklara emanet edecektir."