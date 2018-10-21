Fil fosili öğrencilerin ilgi odağı oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7,4 milyon yıllık olduğu tahmin edilen ve diş uzunluğu da dahil 2 metre 40 santimetrelik fil kafatası fosili öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde bir çobanın ihbarı sonucu bulunan 7,4 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil kafatası fosilini, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı çalışmalarına başkanlık eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.



