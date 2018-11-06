KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta öğrenciler fidan dikti.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaçlandırma alanında düzenlenen törene katılan Vali İbrahim Akın, toplumda çevre duyarlılığını artırmak amacıyla programın uygulandığını söyledi.

Öğrencilerin katılımıyla fidan diktiklerini belirten Akın, "Bu alanda bin 200, 6 ilçemizde de bin 100 olmak üzere toplam 2 bin 300 fidanı bugün toprakla buluşturuyoruz. Kırşehir'in 650 bin hektar yüzölçümü mevcut. 2003 yılında bunun sadece 25 bin hektarı orman iken bu yıl itibarıyla bu sayı 45 bin hektara yaklaşmıştır." dedi.

Konuşmanın ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile protokol üyeleri fidan dikti.

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca ve öğrenciler katıldı.

- Niğde

Niğde'de Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Çukurkuyu beldesinde oluşturulan "Birlikte Büyüyoruz Ormanı"nda, bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında fidan dikileceğini söyledi.

Eş zamanlı 81 ilde fidan dikildiğini anımsatan Şimşek, "Amacımız, ağaçlandırmaya uygun şartların sağlandığı ilçelerde fidan dikim etkinlikleri düzenlenerek ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen programa katılan Vali Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde fidan dikildiğini söyledi.

Ülke genelinde ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrenci bulunduğunu anlatan Çakır, "Bu sayı Avrupa'daki birçok ülkenin sayısından daha büyük. Çok genç, dinamik bir nüfusumuz var. Bir ülkenin en büyük zenginliği bu olsa gerek. Bu gençlerimize Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir protokol yaparak fidanlarla tanıştırmak istedi. Bu kapsamanda bin 500 öğrencimiz fidan dikecek. Bunu 42 bine tamamlayacağız." diye konuştu.



Konuşmanın ardından öğren ve protokol üyelerinin fidan diktiği etkinliğe Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.