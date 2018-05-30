İSTANBUL (AA) - Fiat, dijital reklam endüstrisinin gelişimine yaptığı katkılarla tanınan ve Avrupa'nın en iyi dijital reklam kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Europe Töreni’nde ödüle layık görüldü.

Fiat açıklamasına göre, IAB Europe’un düzenlediği, dijital reklam endüstrisinin gelişimine yaptığı katkılarla tanınan ve Avrupa'nın en iyi dijital reklam kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Europe ödül töreni, Milano’da gerçekleştirildi.

Düzenlenen ödül töreninde 13 kategorinin kazananları açıklandı. Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğiyle gerçekleştirdiği “İçerdesin’’ projesi Grand Prix ödülünün yanı sıra “Branded Content” (markalı içerik), “Integrated Advertising” (entegre reklam), Video Advertising (video reklamı) ve ‘’Responsive Display Advertising’’ (Responsive Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödülün sahibi oldu.

Ödülleri Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, People Initiative Grup Koordinatörü Barış Türer ile Ulaş Bozan aldı.





- "Toplam 36 ödüle layık görüldü"





Açıklamada verilen bilgilere göre, Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışması TV’de yayınlanan final sahnesiyle eş zamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’latılmış ve sadece Türkiye’de değil dünyada da rekor kırdı.

Proje kapsamında Show TV’de geçen sezon yayınlanan "İçerde" dizisinde öncelikle Fiat marka araçlar, uygun karakterlerin kullanımı üzerinden diziye entegre edilmiş, diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek karakterinin vurulma sahnesinin sırrı Fiat ile çözülmüştü.

İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek “İçerde” dizisine dâhil olma deneyimi yaşamış, TV’de sahneyi kaçıranlar ve diziyi internet üzerinden izleyenler de unutulmamıştı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından ve İçerde’nin YouTube hesabından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturulmuştu.



Fiat, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğinde gerçekleştirilen 360 Video entegrasyonu, bugüne değin Türkiye’nin haricinde Amerika ve Avrupa’da düzenlenen prestijli organizasyonlarda toplam 36 ödüle layık görüldü.

