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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
- Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı
Genel 12.12.2019, 10:25
KONYA (AA) - Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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