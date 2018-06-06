FETÖ'ye yasa dışı dershane operasyonu: 33 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı kişilerin 7 farklı adreste yasa dışı dershane işlettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 şüphelinin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonun sürdüğü, şüphelilerin dershane olarak işlettikleri yerlerde de arama yapıldığı öğrenildi.
Muhabir: Serdar Açıl,Barış Kılıç