FETÖ'ye küsenleri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 17'si tutuklu 24 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan gizli tanık Garson, örgütün veri toplama departmanında görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır ülke genelindeki verileri topladığını anlatan gizli tanık Garson, "Benim dışımda da veri toplama görevinde olanlar vardı. Son verileri 2016 Nisan ayında güncelledik. 4 bin 700 kişinin güncel verilerinin bulunduğu SD kartı Ankara Cumhuriyet Savcılığına teslim ettim. Ben bu 4 bin 700 kişiden 50'sini net olarak tanırım." dedi.

Gizli tanık Garson, örgütün verilere önem verdiğini anatarak "Veri dediğim rapor, örgüte bağlı olanların iletişim bilgileri, T.C. kimlik numaraları, adresleri, hangi görevde oldukları, nereden nereye tayin oldukları ile alakalı bir tablo dökümüdür. Bu veri çalışmaları yeni bir uygulama değildi. 15-20 yıldır bu tarz çalışmaları örgüt uyguluyordu." beyanında bulundu.

- "En yakın arkadaş barış elçisi oluyordu"

Özellikle 17-25 Aralık 2013 ve sonrasında örgütten yüzde 30 oranında kopmaların gerçekleştiğini belirten gizli tanık Garson, şunları anlattı:

"Örgütün tutum ve davranışlarını doğru bulmayıp 17-25 Aralık'ta ayrılanlar oldu. Bunları tekrar kazanabilmek için verilerimizde şahsı en iyi tanıyan arkadaşlarının iletişim bilgileri vardı. Onlar irtibata geçer küskünlüğü giderip kişinin örgüte tekrar dönmesi için çalışırdı. En yakın arkadaş barış elçisi oluyordu. Zaten verilerde de 'en yakın arkadaş' kodu mevcuttu. O kişiye dair bilgiler de verilerde bulunurdu. Her ilden veriler gelir, ülke geneli tablolarına işlenir ve güncel hale getirilirdi."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Nezih Sağancı'nın dosyasını başka bir dosyayla birleştirip bu duruşmadan ayırırken, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.