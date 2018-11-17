ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 9 asker gözaltına alındı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari, Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş 9 subay ve astsubay yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.