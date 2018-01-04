FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' darbesi

İZMİR (AA) - Mustafa Yıldırım - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içinde yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kripto mensuplarının "ankesörlü telefon"la görüşme yönteminin deşifre edilmesi sayesinde örgüte büyük darbe vuruldu.

Milyonlarca telefon görüşmesini büyük bir titizlikle inceleyen güvenlik güçleri, örgütün son yöntemini ortaya çıkararak şu ana kadar 601 şüphelinin tutuklanmasını sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma ve çökme sürecine giren FETÖ'nün TSK içindeki "kripto yapılanması", titizlikle yürütülen soruşturmalarla ortaya çıkarılıyor.

Başta TSK olmak üzere birçok kurumda gizli yapılanmaya giden, deşifre olmamak için çeşitli yöntemler kullanan FETÖ'nün son dönemde "ankesörlü telefon"lar üzerinden "mahrem imam"larla iletişime geçtiğinin tespit edilmesi sayesinde örgüte büyük darbe vuruldu.

Milyonlarca telefon görüşmesini büyük bir titizlikle inceleyen ve askeriyedeki FETÖ mensupları ile "mahrem imam"ların iletişimini belirleyen güvenlik güçleri, birçok "kripto"yu bu şekilde tespit etti.

601 asker tutuklandı

Örgüt üyesi askerlerin etkin pişmanlık yasası kapsamındaki itirafları, ele geçirilen belgeler ve teknik verilerle desteklenen operasyonlar sonucu askerlerden sorumlu "mahrem imam" olarak anılan örgüt yöneticilerine ulaşıldı.

"Mahrem abileri"yle ankesörlü telefonla iletişim kuran, konuşmaları şifreleyen TSK içindeki kripto örgüt üyelerine yönelik operasyonlarda İstanbul'da 188, Tekirdağ'da 176, İzmir'de 73, Tokat'ta 58, Aydın'da 58, Kars'ta 11, Osmaniye'de 26 ve Balıkesir'de 11 şüpheli tutuklandı.

Yüzbaşı Burak Akın teslim oldu

İstanbul'da gözaltına alınan 65 zanlı itirafçı olurken 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tokat'ta 120, Edirne'de 58, Tekirdağ'da 44, Bursa'da 12, Balıkesir'de 42 asker ve bir "mahrem imam" ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 muvazzaf subayın gözaltı işlemleri sürüyor.

Aydın'da güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında TSK bünyesinde görevli örgüt üyesi askeri personelin, tayin oldukları illerde sabit hatlardan sürekli arandıkları tespit edilerek 86 bin sabit telefon hat verisi titizlikle incelendi. Aydın'daki soruşturma kapsamında ankesörlü telefon üzerinden ulaşılan şüpheliler arasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli üsteğmen M.Ç. de bulunuyor.

Osmaniye'deki FETÖ şüphelisi 65 askeri personele, "mahrem imamların" kullandığı 11 ankesörlü telefonla 2010-2016'da gerçekleştirilen bir milyonun üzerindeki arama kayıtları incelenerek ulaşılırken Balıkesir merkezli soruşturmada da 39 astsubay ve bir mahrem imama, 79 ankesörlü telefondan yapılan 5 milyon aramanın incelenmesiyle ulaşıldı.

Ankesörlü telefonlarla ilgili incelemeler sürüyor

Ankesörlü telefonların çaldırılıp kapatılmasıyla ya da şifreli kısa görüşmelerle önceden belirlenen adreslerde gizlice buluşan TSK içindeki kripto FETÖ'cülerin açığa çıkarılması, kritik önem taşıyor.

Ankesörlü telefonlardan yapılan milyonlarca arama kaydını incelemeye alan güvenlik güçleri, bu alandaki çalışmasını sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin deşifre olmaması için halka açık ankesörlü telefonları kullanan örgüt mensubu askerler, kendilerinden sorumlu "mahrem imam"larla belirlenen gizli adreslerde buluşuyor.

Genellikle otogar ve çay bahçesi gibi kalabalık mekanları buluşma noktası olarak belirleyen "mahrem imam"lar, sorumlu oldukları askerlerden "himmet" adı altında para topluyor, örgüt ile bağını koparmaması için gerekirse "Şefkat tokadı yersiniz." diyerek manevi baskı yapıyor.

Bir sonraki buluşma yeri ve zamanı da yine bu buluşmada yüz yüze belirleniyor.