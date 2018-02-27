Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

FETÖ/PDY'nin sözde yeni Rize il imamı sahte kimlikle yakalandı

Rize ve Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Rize'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda sözde yeni Rize il imamının da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

27 Şubat 2018 Salı 16:58
FETÖ/PDY'nin sözde yeni Rize il imamı sahte kimlikle yakalandı
banner230

RİZE (AA) - Rize ve Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Rize'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda sözde yeni Rize il imamının da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, örgütle ilgili çalışmalar yürüten Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ'nün kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Y.E.C, A.K, F.M, M.Y, D.C, S.K ile Rize'de örgütün sözde yeni il imamı K.S. ise Trabzon'da sahte kimlikle yakalandı. K.S'nin başkasına ait kimliği kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı belirtildi.

Rize'de yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 21 bin 500 dolar ve 150 pounda ekipler el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.E.C, A.K, F.M, M.Y, D.C. ve S.K adliyeye sevk edilirken K.S'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim