FETÖ'nün vakıflardaki usulsüzlükleri ByLock'ta

İZMİR - Ömer Süt (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli A.S'nin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock'taki mesaj içeriklerinde, örgütle ilişkili vakıflara kayyum atanması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin usulsüz talimatlar ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı ve ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli A.S'nin çözümlenen mesajlarında, 17-25 Aralık 2013 süreci ve sonrasında artan operasyonlar ile soruşturmalarda örgüt mensuplarının suç sayılabilecek delilleri ortadan kaldırmaları, dijital materyalleri yok etmeleri gibi talimatların yanı sıra örgütle ilişkili vakıfların "içinin boşaltılması" için hangi hileli yollara başvurulacağına ilişkin talimatlara rastlandı.

Örgütte tedbirin önemini anlatmak için "En iyi tedbir alana hediye veriniz." tavsiyesinin yer aldığı mesajda, FETÖ üyelerinin ev, iş yeri ve araçlarının detaylı aranması, özellikle bilgisayar, CD ve fotoğrafların temizlenmesi gerektiği ve buna ilişkin rapor hazırlanması telkini yer aldı.

Operasyonlara karşı tedbirlerin ne şekilde alınması gerektiğine ilişkin yöntemlerin de anlatıldığı mesajda, şu ibarelere yer verildi:

"Arkadaşlar, bu hafta temizlik haftası. Herkes en az 5 esnaf evi ve iş yeri taraması yapmalı. En az 3 kişiyle 1,5 saat tarama yapılmalı. Herkes en az 5 talebe evini tepeden tırnağa kadar aramalı fakat panik ve korku oluşturulmamalı. (Bu çoook önemli) Herkes kendi evi ve arabasını aratmalı. Evlerimizde hiçbir şekilde bilgisayar ve hiçbir yorum gerektirecek fotoğraf ve CD olmamalı. En güzel temizlik yapan ve temiz bulunan ev veya iş yeri sahibine hediye veriniz, teşekkür ediniz.

Onu ödüllendiriniz. 1 Ocak 2016'da rapor bekliyoruz."

"Karar defteri su baskınında kayboldu" yalanı

Yazışmalarda Ocak 2016'nın başında avukat, mali müşavir ve uzman kişilerce oluşturulan ekibin, vakıfların durumunu değerlendireceği ve Türkiye'deki FETÖ'yle bağlantılı tüm vakıflarla ilgili bir yol haritasının çizileceği vurgulandı, "39758" ID nolu kullanıcıdan başka bir örgüt mensubuna 14 Ocak 2016'da gönderilen mesajda da FETÖ ile bağlantılı vakıflardaki sahtekarlıklar dikkati çekti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kesinlikle vakıfların bünyesinde burs alan, bağış yapanların isimleri olmasın, tutmak mecburiyetinde değiliz. Karar defterinde bağışçıların ismi varsa 'Karar defteri su baskınında kayboldu.' ifadesiyle (defteri) yok edip yeni karar defteri almak gerekir. Vakıf yönetiminde sıkıntılı isimler varsa istifa etsin, yerine çoğunluk kararıyla yeni isimler alalım. Vakfın hesabında kesinlikle nakit para tutmayın. Olası bir kayyum meselesinde 'Kayyuma elimizle para teslim etmeyelim.' dediler. Satılabilen vakıf malları satılsın, nakde çevrilsin, yurt dışındaki kurumlara vakıf ve kişilere bağışta bulunulsun. Vakıf senedinde 'Faaliyetlere uygun her yere bağış yapabilir.' diyor. En kötü ihtimalle birisi parayı alsın, kaybolsun.

Görevi kötüye kullanmadan yargılanır, onu da para cezasına çevirirler. Bir de şahıstan zararın tazminini isterler. Yurt dışındaki akademisyen ve öğrencilere 3 bin-5 bin dolar şeklinde yatırılabilir. Afrika'daki arkadaşlara gönderilebilir. En son ihtimal, elden çıkaramayacağımız malları kendi üniversitelerimize bağışlayarak (Burada vergi doğmaz) bu ve benzeri burs çalışmalarıyla paralar da eritilebilir."