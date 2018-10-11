ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Saıd Agha S. ile avukatı hazır bulundu.



Savcının iddianameyi okumasının ardından savunmasını yapan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, "Örgüt ile bir bağım yoktu. TÖMER sayesinde 2011'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okumaya başladım. 2015'te bursum kesilince yurttan da çıkarıldım. Örgütün üyeleri okulda geziyorlardı. Ucuza kalacağım bir ev teklifiyle geldikleri için onların yanına gittim. Başka bir imkanım olsaydı onların evinde kalmazdım." iddiasında bulundu.

- "Sürekli telefonumu elimden alıyordu"

Sanık Saıd Agha S, örgüt evinde Fetullah Gülen kitaplarının okutulmasının zorunluluğu nedeniyle derslerini yapamadığını ileri sürerek, şunları savundu:

"Bu evde 6 ay kaldım. Ev abisi Enes K'nin cep telefonu yoktu. Sürekli telefonumu elimden alıyordu. ByLock nedir bilmem. Belki o ev abisi indirmiş olabilir ama ben hiç kullanmadım. Zorla Fetullah Gülen kitabı okutmaya çalışıyorlardı. Direnince zaten beni başka bir eve gönderdiler. Evde 7-8 yabancı uyruklu arkadaştık. Fetullah Gülen kitaplarında ne demek isteniyor anlamıyorduk. Daha fazla dayanamayıp birkaç arkadaşımla özel ev tutup, bu örgütün evinden ayrıldım."

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.