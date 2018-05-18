FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli KKTC ve 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, Niğde merkezli, KKTC, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf subay ve astsubayın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli, KKTC, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya'da 15 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alınmıştı.

