FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanması soruşturmasında 65 gözaltı kararı

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı.
Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya hesaplarında artış gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.