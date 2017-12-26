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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 askerden 11'i tutuklandı.

26 Aralık 2017 Salı 14:38
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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KARS (AA) - Kars merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 askerden 11'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "mahrem imam"ların, örgüt içerisindeki TSK mensupları ile irtibat kurmak ve kendileri ile TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen askerlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kars, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 11'i tutuklandı, 14 kişi ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: Cüneyt Çelik

Anahtar Kelimeler:
FETÖKarsOperasyonTSKTürkiye
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