FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propagandası deşifre oldu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından sosyal medyada yalan üzerine kurulu senaryolar yazarak algı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kullandığı şifreli haberleşme programlarından "Falcon"un özelliklerine ve mesaj içeriklerine ulaşıldı.

Örgüt üyeleri, cep telefonlarına kurulan "Falcon"u kamufle etmek için elektronik, spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan bir programın simgesini kullandı.

FETÖ üyeleri programa, verilen "ID"ler üzerinden giriş yaptı. Örgüt üyeleri birbirlerini bu program üzerinden ekleyerek iletişim kurdu.

"Falcon" üzerinden çeşitli gruplar da kuran örgüt mensuplarına, yöneticilerin verdiği talimatlar hakkında bilgiler verildi.

Söz konusu program üzerinden en çok sosyal medyada algı oluşturmaya yönelik görüşmeler yapıldı.

Darbe girişiminin ardından örgütün temize çıkartılması amacıyla çeşitli senaryolar yazarak mağduriyet algısının oluşturulması hedeflendi. Bu algıya yönelik talimatlar da "Falcon" üzerinden örgüt mensuplarına ulaştırıldı.

Algı kadınlar üzerinden yapıldı

"Falcon"dan "Sosyal Medya" isminde bir grup oluşturuldu. Bu gruptan aktarılan mesajlara göre, örgüt üyeleri sosyal medya gündemini belirledi.

Özellikle gözaltına alınan kadınlar üzerinden algı oluşturmayı amaçlayan örgüt mensupları, Twitter'dan çok sayıda paylaşım yapılmasını kararlaştırdı.

Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında "etiketleme" yapılacak gündem konuları tespit edildi. Günlük olarak bu konular söz konusu gruplar üzerinden üyelerle paylaşıldı.

Örgüt üyeleri, belirlenen etiketlerle sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak algı oluşturdu. Gerçek dışı bilgilerin de aktarıldığı paylaşımlarda, mağduriyet yaşandığı iddiası üzerinde duruldu.

Gözaltıların yaşandığı, operasyonların yapıldığı illerde de farklı çalışmalar yapan örgüt, sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımlarda valiliklerin ve diğer kurumların etiketlenmesini de sağladı.

Bir mesajda örgüte yönelik Gaziantep'te yapılan operasyona ilişkin, "Antep'te Zulüm Var" başlığıyla paylaşımlar yapılması istendi.

Başka bir mesajda ise "Birkaç tane hesap alalım, her hesaptan tweet atalım." ifadeleriyle Twitter üzerinden algıya yönelik mesaj verilmesi fikri aktarıldı.

Hedef öğrenciler

"Falcon" mesajlarının deşifre edilmesiyle örgütün öğrenciler üzerinde de çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerine öğrenci görüşmelerine ilişkin hedefler konuldu. Bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği de listelendi.

FETÖ, bünyesinde bulunan öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi için çalışma başlattı. Uygulama üzerinden gönderilen bir mesajda, "Yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin tespiti yapılabilir. Ülkeler genel itibarıyla bu talebelere burs imkanı sunacaktır. Yurt dışı niyeti olan talebeler şimdiden pasaport işlemlerini de halletmeye başlayabilir." ifadeleri yer aldı.