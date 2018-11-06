KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, örgütün "sohbet ablası" sanığa, bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.C. ve avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan ve bildiklerini anlatan sanık, bir yakınının tavsiyesiyle örgütle tanıştığını, sohbet verdiğini ve örgütün mütevelli heyetine alındığını söyledi.

İki hattında bulunan ByLock programını kendisinin kullandığını itiraf eden sanık A.C, "Bu programdan, örgütün memur, mühendis, hemşire, doktorlardan sorumlu ablaları ile mesajlaşıyordum. Gündem maddeleri ile bu sürecin biteceği, insanların rahatlayacağı şeklinde mesajlar paylaşılıyordu. Doktorlar grubuna rehber ablalık yaptım." diye konuştu.

Mahkemeye, tanıdığı örgüt ablalarının isimlerini veren sanık, eşinin de aynı örgüt kapsamında ayrı bir dosyadan yargılandığını ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını ifade etti.

Örgütten ayrılmayarak, devam ettiği için pişman olduğunu belirten sanık, beraatini istedi.

Duruşmada iki tanığın dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık A.C.'ye, "terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl, sonra indirime giderek bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

- FETÖ sanıklarına hapis cezası

Öte yandan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmada tutuksuz sanık Selim Andaç, 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ayrı ayrı duruşmalarda ise tutuksuz sanıklar Şule Zengin ve Rukiye Koçak'ın yargılanmalarına devam edildi.

Sanıklar, örgüt üyeliği suçlamasını reddederek beraatlerini istedi.

Sanıklar Andaç ve Zengin, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, Koçak ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.