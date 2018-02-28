KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında örgütün "oturma imamları" oldukları iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında Boydak Holding eski yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın de bulunduğu 6 tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Yasin İpek ve Mehmet Ortaköylüoğlu ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Aliye Boydak, Ali Koç, Ömer Armutoğlu ve Mahmut Yönem ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Aliye Boydak, ifadesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

60 yaşını geçirmiş 5 çocuk annesi olduğunu belirten Boydak, şunları söyledi:

"Anadolu'da belli bir yaşın üzerindeki kadınlara 'abla' diye hitap edilir. Buradan yola çıkılarak üyelik ile suçlanmam hayatın olağan akışını aykırı. Kapıma gelen ihtiyaç sahibi herkese yardımcı oldum. Örgüte para vermedim. Yaptığım yardımların bir kısmı, o dönem cemaat olarak bilinen, bugünün terör örgütüne gitmiş olabilir. Allah rızası için yardım yapım. Yaptığım bağışların nereye gittiğini takip etmedim. Pişmanım, yardımları ülkeme ihanet için yapmadım, devletime karşı gelmedim. Evimde bulunan 1 dolar, şu anda ABD'de üniversite okuyan oğluma aittir. Bank Asya'da açılan hesap ve yatırılan paralardan haberdar değilim, o işlerle eşim ilgilenirdi. Üst aramamda ele geçirilen kitap listesini hatırlamıyorum. Kütüphanemde bulunan kitap ise o dönemde suç değildi. Örgütün imamı olduğum söyleniyor. İlkokul mezunuyum, dini bilgim imam olmaya yeterli değil. Örgüt ailemi kullandı, amacını ve gayesini bilmediğim terör örgütüne sadece hayır için yardımda bulundum. 19 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve baraatımı istiyorum."

Sanıklardan İpek, oturma imamı olduğu ve örgütten para topladığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Bank Asya'ya yatırdığı 11 bin avroyu, örgütün emir ve talimatıyla yatırmadığını savunan İpek, 20 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliye ve beraatını istedi.

Sanıklardan Yönem, tanık beyanları, sohbet imamı olduğu, himmet, burs ve yardım topladığı, örgüte eleman temin ettiği iddialarını reddetti.

Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını ve bazı sohbetlere katıldığını anlatan Yönem, "Aldatıldım, kandırıldım, pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Sanıklardan Ortaköylüoğlu, Koç ve Armutoğlu da örgütün imamı oldukları iddialarını ve haklarındaki diğer iddiaları reddederek tahliye ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Aliye Boydak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Ali Koç ve Mehmet Ortaköylüoğlu'na 8 yıl 9'ar ay, Mahmut Yönen, Ömer Armutoğlu ve Yasin İpek'e 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Boydak'ın tahliyesine karar veren heyet, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.