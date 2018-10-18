ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan zanlı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve örgütün Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan olduğu ileri sürülen İsa Demirel ile avukatı katıldı.

Demirel, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.