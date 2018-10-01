ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen tanık beyanlarını ve bazı sanıklar hakkında sabit hattan ardışık arama evrakını okudu.

Duruşmada tanık olarak ifade veren E.D, üniversite yıllarında örgütle tanıştığını, okuldan mezun olduktan sonra Ankara'da BOTAŞ'da göreve başladığını söyledi.

Örgüt içerisinde önce "Esad" daha sonra "Serdar" kod adlarını kullandığını belirten E.D, 2012-2016 yılları arasında FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasında "öğretmen" olarak görev yaptığını ve davanın sanıklarından birçoğunun o dönem kendisine bağlı olduğunu belirtti.

Sanıkların stajer olduğu dönemde terörist başı Gülen'in kitaplarını ve sözde vaazlarını dinlediklerini, bazı sanıklardan "himmet" aldığını beyan eden E.D, şunları anlattı:

"Stajer askeri hakim ve savcı adaylarına büfelerdeki ankesörlü telefonlardan arama yaparak ulaşırdım. En son görüştüğüm Mustafa Kayıkçı, Halil İbrahim Boran, Süleyman Çakır ve Metin Keskin'di. Bana bağlıydılar ya onlar bana gelirlerdi ya da ben evlerine giderdim.

Sanıklar, Mehmet Dinçer, Kerim Dağ, Yunus Mermer, Hasan Koçak, İbrahim Halil Balık, Kadir Kurt, Mehmet Akif Karadaş, Baki Kılıç, Abdullah Sait Yüceali, Recep Akyol, İbrahim Gülerel, Salih Tezel, Bayram Özkan, İbrahim Aslan, Tugay Kahya, Kubilay Recber, Hasan Hüseyin Kılıç, Mustafa Acar, Yunus Mermer ve Abdullah Sait Yücehalil de bir dönem bendelerdi. Göreve başladıktan sonra onları da diğer mahrem kişilere devrettim."

E.D, davanın sivil sanıklarından Hüseyin Gökhan Aydoğdu'nun da kendisi gibi örgüt içinde öğretmenlik görevini yürüttüğünü belirterek, "Gökhan BTK'da çalışıyordu. Benin kaldığım eve gelmişti. Kod adı 'Metin'di. 2014-2016 stajer askeri hakim ve savcılardan sorumluydu." ifadelerini kullandı.

Örgütün şifreli haberleşmede kullandığı programlardan "Eagle"ı yüklediğini ve bunun üzerinden diğer örgüt yöneticileriyle görüştüğünü söyleyen E.D, askeri hakim ve savcılarla kesinlikle bu tarz programlar üzerinden haberleşmediklerini, sadece büfelerden ardışık arama yöntemiyle iletişime geçtiklerini, bu talimatın da üst kademedeki yöneticilerden geldiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, E.D'nin ifadesinde geçen sanıkları tek tek huzura çağırdı. Tanık E.D. sanıkların o dönemki ev, iş yeri ve aile yaşantıları hakkında bilgiler verdi. İsmi söylenmeden huzura çağrılan sanıkları ismen teşhis eden E.D, sanıkların örgüt içerisinde kullandıkları kod isimleri de deşifre etti.

Tanığın beyanında adı geçen sanıklar söz alarak hakkındaki iddiaları reddettiler. Sanıklar, tanığın baskı ve işkence ile ifade verdiğini öne sürdüler.

Bunun üzerine söz alan tanık E.D, herhangi bir zorlamayla ya da kötü muameleyle karşılaşmadığını, kendi hür iradesiyle gidip devlete yardımcı olmak için ifade verdiğini belirtti. E.D, geçmişte bu yapı içerisinde olanların da korkmadan bildiklerini anlatmasını istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.