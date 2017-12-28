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FETÖ'nün 'mahrem evler' yapılanmasına operasyon

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem evler" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:30
FETÖ'nün 'mahrem evler' yapılanmasına operasyon
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "mahrem evler" yapılanması içerisinde olan, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Muhabir: Özkan Beyer

Anahtar Kelimeler:
FETÖGaziantepMahrem EvlerOperasyonTürkiye
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