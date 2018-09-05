SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında biri ihraç edilmiş 3 asker ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, arandıkları belirlenen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri ihraç 3 astsubay ile 1 öğretmen yakalandı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.