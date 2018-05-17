SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden adliyeye sevk edilen astsubaylar A.Y, A.B. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, astsubaylar S.İ, A.K. ve B.K. adli kontrol kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir öğretmen ile 4 astsubayın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkez, İmranlı, Doğanşar, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli ilçeleri ile Ankara, İzmir, Batman, Tunceli ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında jandarma astsubayların da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 11'e yükselmişti.