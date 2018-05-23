FETÖ'nün kaset kumpasçısı meslektaşlarıyla alay etmiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp tutuklanan FETÖ/PDY'nin "Altın çocuklar" adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in, 2015 yılında meslektaşlarının FETÖ operasyonlarını sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdiği tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda, "Terör örgütü üyeliği"nden aranan eski hakim eşi Sevda Güven (45) ile yakalanan 48 yaşındaki Zeki Güven'in, 28 Şubat 2015'te sosyal medya hesabından, operasyon yapan meslektaşlarını hedef alan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

- "Kaçmam" diyen FETÖ sanığı 4 yıldır kaçıyormuş

FETÖ'nün kaset kumpasçısı Zeki Güven'in Twitter hesabından, "Alabildikleriniz de nezaketen sizi evde bekleyen kahramanlar", "Öğrenin şu operasyon yapmayı artık. Evlerden toplayabildiğiniz adam sayısı bir elin parmaklarını bile geçmiyor", "Korkaklar, veremeyecek hesabı olanlar kaçar. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok", "Kaçtı, kaçıyordu diyorlar bizim için, merak etmeyin elbette gidip teslim olacağız." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanıklar arasında yer alan Zeki Güven'in 4 yıldır yer ve kılık değiştirerek kaçtığı öğrenildi.



