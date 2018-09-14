FETÖ'nün kampı bölge halkında tedirginlik yaratmaya devam ediyor

NEW YORK (AA) - ABD'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Pensilvanya'daki kampı hakkında çevre sakinleri, kampla ilgili endişelerini ve kafalarındaki soru işaretlerini paylaşmaya devam ediyor.

FETÖ'nün kampının bulunduğu Pensilvanya eyaleti ve çevresinde yayım yapan "The Press" adlı gazetede "Toplum Farkındalığı Devam Ediyor" başlığıyla yeni bir makale yayımlandı.

Aynı gazetede geçen hafta çıkan "Toplum Farkındalığı" başlıklı makaleye atıfla kaleme alınan yazıda, FETÖ kampının bulunduğu Saylorsburg çevresinde yaşayan yerel halkın endişeleri yer aldı.

Makalede, FETÖ'nün üniversiteler ve yerel kiliselere sızmasından endişe duyulduğuna işaret edilerek, halkın "Neden kilise toplantılarımıza ve ayinlerimize geliyorlar? Okullarda, çocuklarımıza Gülen'in öğretilerinin verilip verilmediğinden endişeliyiz." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün kampının "yetkili olmayanların giremeyeceği bir bölge" gibi olmasının tedirginlik yarattığına değinilen makalede, "Bu bölgenin kontrolünü ellerine almalarından endişeliyiz, son zamanlarda çevrede birçok ev alıyorlar." denildi.

"Ailem için endişeliyim"

Makalede bölgede yaşayanların "Kamptan yıllardır gelen silah seslerinden endişeliyiz. Ailem için endişeliyim", "3 çocuk annesi olarak bu kamptan endişeliyim. Bir din adamını korumak için neden silahlı güvenlik görevlileri kullanıyorlar?" şeklindeki görüşlerine de yer verildi.

Makalede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kim olduğuna ve FETÖ'nün sözleşmeli okullarının durumuna ilişkin video ve yazıların yer aldığı internet bağlantıları da paylaşıldı.

FETÖ tehlikeli bir ideoloji üzerine kurulu

The Press'de geçen perşembe yayımlanan makalede, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullardan kazandığı paralarla vakıflar, dernekler, kültür merkezleri ve benzeri kuruluşlar kurarak ağını genişlettiğine işaret edilerek, örgütün ABD yasalarını da zaman zaman ihlal ettiği belirtilmişti.

Makalede, "FETÖ'nün tehlikeli bir ideoloji üzerine kurulu olduğu" vurgulanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen'in gayrimenkul almasından duyulan endişeye işaret edilen makalede, kamptaki olağanüstü güvenlik önlemlerinin halk arasında şüphe uyandırdığına dikkat çekilmişti.

"Çevredekiler kampta neler olup bittiğini anlama fırsatı buldu"

Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten Amerikalı John Favere, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu makalelerin toplumu bilgilendirmesi bakımından çok faydalı olduğunu belirtti.

Favere, muhitlerinin tam ortasında bulunan yerleşke hakkında daha önce fikir sahibi olmadıklarını söyleyenlerin makaleyi okuduklarında orada neler olup bittiği anladıklarına dikkati çekti.

Bu kişilerin kampın silahlı korumalar tarafından korunmasına şaşırdığını anlatan Favere, "Neticede civarda yaşayanlar, bu makaleler sayesinde kampta neler olup bittiğini anlama fırsatı buldu." ifadesini​ kullandı.​

"FETÖ'nün göstermelik komşuluğu zamanla sona erdi"

30 yıldır Pensilvanya'da yaşayan ve hem eyalet genelinde hem de Demokrat Parti çevrelerinde etkili bir isim olan, Türk iş adamı Murat Güzel de FETÖ kampının çevre halkı üzerindeki izlenimlerini AA muhabirine aktardı.

Bölge halkının FETÖ kampından dolayı endişeli olduğunu söyleyen Güzel, hem Türk kökenli hem de siyasette aktif olması nedeniyle çevre sakinlerinin gelip kendisine endişelerini anlattığını dile getirdi.

Güzel, FETÖ'nün ilk yıllarda, az da olsa çevresiyle komşuluk ilişkileri olduğunu, Türklerin çocuklarını kimlik kaybına uğramaması için yaz okullarına gönderdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Zamanla bu sözde hizmet yapısı büyüyüp güçlü bir hal aldı ve sır küpüne dönüştü. Artık insanları kendi yapılarına hizmet ettirmeye başladılar. 17 Aralık'tan sonraki süreçte de siyasilere Türkiye'yi kötülemeyi öncelik haline getirdiler. Türkler bu yapıdan uzaklaşmaya başlayınca yerel halk da uzaklaşmaya başladı. Göstermelik komşuluk ilişkileri de sona erdi."

"FETÖ artık mızrağı çuvalda saklayamayacak"

Yerel halkın, kampa gelip gidenlerin sayısının artmasından ve silahlı korumalardan rahatsızlık duymaya başladığını kaydeden Güzel, "Yerel halk, birçok kez bana gelip bunların Türkiye'de ne yaptığını sordu. Amerikalıların gözünde kendileri Türk ama Türkiye'yi kötülüyorlar. 'Biz cemaatiz' diyorlar ama kapıda silahlı korumalar var. Türkiye'de FETÖ'nün kendini saklayarak neler yaptığını gördük. Amerikalıların FETÖ hakkındaki endişesini yerel bir gazetede belirtmesi önemli bir süreç. Zamanla mızrağı çuvalda saklayamayacaklar." diye konuştu.

Muhabir: İSLAM DOĞRU / DİLDAR BAYKAN