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FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik operasyon

- Karaman merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2018 Cuma 12:26
FETÖ'nün
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KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ayşe Ç, Ayşe A, Emine M, Filiz U. ve Kübra S. Karaman, Pınar K. de Antalya'da gözaltına alındı.

Zanlıların, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edildi.

Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen diğer zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFETÖFETÖ'nün "kadın Yapılanması"Karaman
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