FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23'ü sivil imam, 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanmasına yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah erken saatlerden itibaren 23'ü sivil "mahrem imam", 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında 3 "mahrem imam"ın bulunduğu, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılardan 2'si yarbay 1'i binbaşı

Operasyonel telefon hattı üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilen 14 eski askerden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 3'ünün yüzbaşı, diğerlerinin de teğmen ve astsubay olduğu öğrenildi.



Askerlerle irtibat kuran 23 mahrem imamın ise 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bankalarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi olduğu, şüpheliler arasında doktor, mühendis ve serbest çalışanların da yer aldığı bildirildi.



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemleri için başkente getirileceği belirtildi.

Muhabir: Sertaç Bulur-Zafer Fatih Beyaz