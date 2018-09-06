FETÖ'nün 'istihbarat imamı'na hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'istihbarat imamı'na hapis cezası
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GAZİANTEP (AA) - 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen Mesut Hançerkıran ile avukatı katıldı.

Sanık Hançerkıran, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ne "mahrem imamlık" ne de başka bir imamlık yapmadım. Bu iddianın nedenini bilmiyorum. Suçsuzum beraatımı talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock'u akrabası adına aldığı iki ayrı telefon hattında kullandığını, "Fatih" kod adını kullandığını, Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Muhabir: Adsız Günebakan

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