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FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.

Genel 10.12.2019, 12:15
FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı
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Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.

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#türkiye
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