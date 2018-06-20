FETÖ'nün hücre evine, sattığı televizyonu kurmaya gitmiş

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görevli 31 sanığın yargılandığı davada beraat eden eski asker, örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda yeniden gözaltına alınması üzerine verdiği ifadede, ikametin örgüte ait olduğunu bilmediğini, sattığı televizyonu kurmak için geldiğini ileri sürdü.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan ve 31 Mayıs'ta beraat eden sanıklardan Kenan Ş, 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde "gaybubet evi" olarak bilinen bir adreste, üzerlerinden sahte kimlik çıkan 2 kişiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan Kenan Ş, ifadesinde, maddi anlamda sıkıntıda olduğu için ev eşyalarından bir bölümünü satmaya karar verdiğini, bu nedenle de ikinci el eşya satan bir iş yerine gittiğini belirtti.

İkinci el eşya satan iş yerinde bulunduğu sırada M.K. isimli kişiyle tesadüfen tanıştığını savunan Kenan Ş, kendisine televizyonu alabileceğini söylemesi üzerine yaklaşık 10 gün sonra evine gelen M.K. ile fiyat konusunda anlaştıklarını bildirdi. Kenan Ş, ifadesinde şunları kaydetti:

"M.K. akşam geç saatlerde televizyonu almak için evime geldi ve arabası olmadığını, araç bulamadığını söyleyerek benden yardım istedi. Ben de kendi aracımla televizyonu götürebileceğimi söyleyerek M.K. ile Bosna Hersek Mahallesi'ndeki ikametine gittik. Satışını yaptığım televizyonu kendi aracımla götürdüm. Daha sonra M.K. benden televizyonunun kurulumu için yardım istedi. Eve girdiğimde ilk defa gördüğüm ve adını daha sonra emniyette öğrendiğim M.A. da oradaydı.

Evde televizyonun kurulumunu yaparken kapı çaldı. Daha sonra polisler içeriye girerek bizi gözaltına aldı. Benim bu evde bulunma sebebim satmış olduğum televizyonun kurulumunu yapmak içindi. Evde bulunan M.A. ve M.K'nin ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Bu kişilerin FETÖ/PDY mensubu ve firarisi olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Aynı evde bulunmam tamamen tesadüfidir. Bu evin FETÖ/PDY yapılanmasına ait olup olmadığını da bilmiyorum. Bu kişilerin FETÖ/PDY yapılanması mensubu şahıslar olduğunu bilseydim kesinlikle böyle bir hata yapmazdım."

- "15 Temmuz'da kitaplarımı almaya gitmiştim" demişti

Öte yandan, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı davada yargılanan Kenan Ş'ye, mahkeme heyeti tarafından darbe girişimi günü nöbetçi olmadığı halde 135'inci Filo Komutanlığı binasına ait kameraların incelenmesi neticesinde üstte görülme sebebi sorulmuştu. Sanık da savunmasında, darbe girişimi yaşanmadan birkaç saat önce üsse gelip kendisine ait kitap ve bazı dokümanları almak için odasına gittiğini, karargahın kapalı olduğunu görünce geri döndüğünü, fakat nizamiyeye geldiğinde nöbetçi askerin üs komutanının talimatıyla çıkışların kapatıldığını söylediğini ve buradan çıkamadığını öne sürmüştü.