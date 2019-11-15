Son Dakika

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 30 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 30'u yakalandı.

Genel 15.11.2019, 09:48
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 30 kişi yakalandı
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş ya da görevden uzaklaştırılmış 53 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:31
İkindi 15:11
Akşam 17:35
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@