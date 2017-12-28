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FETÖ'nün Hacettepe Üniversitesi yapılanmasına operasyon

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4'ü faal çalışan, Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli gözaltına alındı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:03
FETÖ'nün Hacettepe Üniversitesi yapılanmasına operasyon
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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü faal çalışan, Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüphelinin öğretim üyesi ve personel olduğu, 4'ünün halen çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri öğrenildi.

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FETÖ/PDYGözaltı KararıHacettepe Üniversitesi
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