FETÖ'nün haberleşme programı Signal deşifre ediliyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - İstanbul'da, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına alınan, KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri ve FEM Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karagöz'ün telefonunda tespit edilen Signal, FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası ByLock yerine kullandığı şifreli haberleşme programlarından biri olarak dikkati çekiyor.

İlk kez Konya'da Ekim 2017'de özel harekat polislerinin de katılımıyla FETÖ'nün "gaybubet" evlerine düzenlenen operasyonun ardından tespit edilen Signal, darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasındaki FETÖ'nün ByLock yerine kullandığı haberleşme programı olarak biliniyor.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, şifreli haberleşme programı Signal'in içeriğine ulaşmak, yazışma, fotoğraf ve görüntülerin kullanıcıların belirlediği zaman aralığında silinebilmesi nedeniyle ByLock'a göre daha zor.

Program, mesajlaşmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası arama yapılmasına da imkan sağlıyor.

- Sadece üst düzey örgüt üyeleri kullanıyor

Polis ekiplerinin Konya'da düzenlediği operasyon kapsamında örgütün "gaybubet" evinde yakalanan ve eyalet imamlığı yaptığı tespit edilen O.Y'nin telefonunda bulunan Signal uygulaması, en az ilçe veya il imamlığı pozisyonundaki kişilerin telefonuna yükleniyor. Alt kademedeki FETÖ üyelerine ise bu programdan bahsedilmiyor.

Örgütün yeni yapılanmasında üst rütbedeki sözde yöneticilerin, Signal vasıtasıyla il, ilçe veya eyalet imamlarına gönderdiği talimatlar, alt kesimdeki FETÖ mensuplarına aktarılıyor.

Operasyonun ardından Siber Suçlar Daire Başkanlığına gönderilen program üzerindeki incelemeler sürüyor.

- Konya'daki operasyon

Konya'da özel harekat polislerinin de katılımıyla 7 Ekim 2017'de düzenlenen operasyonda, 4'ü gaybubet, 11'i ışık evi olmak üzere 15 ikamete baskın yapılmış, 47 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 25'i tutuklanmış, 22'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlılardan 11'inin aranan kişiler olduğu, bunların 15 Temmuz'daki darbe girişimden sonra oluşturulan yeni yapılanmada farklı görevler üstlendikleri belirlenmişti.