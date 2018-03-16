FETÖ'nün firari sözde

KIRIKKALE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Kırıkkale il ablası" olduğu ileri sürülen ve Ankara'da yakalanan firari zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde "il ablası" olduğu öne sürülen "Nesibe" kod adlı firari M.A'nın Ankara'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kırıkkale'deki örgütün önceki sözde "il ablası"nın da "Nesibe" kod adını kullanmasından dolayı M.A'nın örgütte "2'nci Nesibe" olarak tanındığı öğrenildi.