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FETÖ'nün ESOGÜ yapılanması davasında karar

- Haklarında dava açılan 32 sanıktan 8'i 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 24'ü beraat etti

FETÖ'nün ESOGÜ yapılanması davasında karar
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ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanması davasında 8 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 32 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Abdurrahman Kiremitçi, Cemalettin Kalyoncu, Duran Karabel, Muhsin Özdemir, Sami Taban, Semih Bilge, Ümmügülsüm Korkmaz ve Zübeyir Kılıç'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın ise beraatine hükmetti.

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