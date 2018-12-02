FETÖ'nün çözülmeleri parayla önleme faaliyetleri iddianamede

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 65 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt evlerinde kalanlara market çekleri verildiği, ihraç edilen veya gizlenen örgüt mensuplarına "maaş" adı altında ödeme yapılarak çözülmenin önlenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361 sayfalık iddianamede, yeni yapılanmada FETÖ/PDY'ye ait öğrenci evlerinin neredeyse tüm finansmanını sağlayan terör örgütünün bu evlerde kalanların aralarında topladığı paradan eksik kalan kısımları tamamladığı anlatıldı.

Söz konusu evlerde kalanlara "market çekleri" verildiği belirtilen iddianamede, "Örgüt tarafından sağlanan büyük marketlere ait 50, 100, 250 liralık hediye çeklerinin öğrenci evlerine getirildiği, bu çeklerle alışveriş yapmalarının sağlandığının anlaşıldığı, buradan hareketle örgütün halen finans ayağının olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, örgüt içinde görevlendirilen kişilere ulaştırılan nakit paranın, "eyalet imamı" veya "eyalet talebe mesulü" aracılığıyla "bölge talebe mesullerine", oradan da öğrenci evlerine veya örgütle ilgili haklarında soruşturma yürütülen kişilerin ailelerine gönderildiği, paranın nakit olarak sirkülasyonda olduğu belirtildi.

Bunların yanı sıra örgüt içinde sorumluluk alanlara "maaş" adı altında ödemenin yapıldığı ayrı bir para sirkülasyonu daha bulunduğunun anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Aktif görev yapan örgüt üyelerinin, cezaevlerinden çıkan ya da tahliye edilen örgüt mensuplarını genellikle dikkati çekmemesi için ailece ziyaret ettikleri, hakkında işlem yapılan şahısların ailelerine gerekirse maddi destek sağlandığı, ayrıca bu ailelerin çocuklarına diğer örgüt mensupları tarafından ücretsiz ders verildiği ve bu şekilde aileden işlem gören şahsın ve diğer aile bireylerinin örgütsel bağının kopmaması için çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir."

Tespitle alakalı olarak, şüpheli beyanları da aktarılan iddianamede bir FETÖ mensubunun, "Evlerde kalmasa dahi çalışma durumu olmayan, örgüt içinde mağdur olduğu düşünülen, ihraç olmuş, örgüt evlerinde gizlenenler gibi üyelere düzenli olarak her ay maaş veriliyordu. Örgüt içinde bu duruma 'maaş' terimi kullanılır. Evli ya da bekar olmasına göre maaş miktarı farklı olmaktadır. Ben bekarlar kategorisinde olduğumdan bin 200 lira alıyordum, evlilere bin 500 lira para ödendiğini biliyorum." ifadelerine yer verildi.

- Para elden transfer ediliyor

Örgütün olabildiğince gizliliğe riayete önem verdiği anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Örgütün öğrenci evleri ile temasını 'bölge talebe mesulleri' aracılığı ile sağladığı, evde kalan öğrencilerle üst yöneticilerin temas sağlamadığı ve öğrenciler tarafından üst kademede görev alan sorumluların tanınmadığı anlaşılmıştır. Yeni dönemde, 'bölge talebe mesulleri'nin öğrenci evlerinde bulunan kişilerin maddi ihtiyaçları olduğunda bağlı bulundukları 'eyalet talebe mesulü'ne rapor hazırladığı, alınan paraları sorumlu oldukları öğrenci evlerine getirdikleri anlaşılmıştır. Harcaması için verilen paraların, örgütte kim tarafından toplandığı anlaşılamamış ancak tüm para sirkülasyonunun herhangi bir banka veya finans kurumu olmaksızın elden transferinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."