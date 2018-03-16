FETÖ'nün Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki yapılanması davası

ÇANKIRI (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş'ın da bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Savaş ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasında gelen belgeleri okudu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 9 sanığa hapis cezası verilmesini, 14 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti.

Sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eski rektör Savaş'ın da arasında bulunduğu 15 sanığın dosyasının mevcut dosyadan ayrılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.