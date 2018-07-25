FETÖ'nün 'bahçıvanı'na 22,5 yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet savcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu örgüt üyelerinin üst yöneticisi olduğu belirlenen tutuklu Kamuran E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kamuran E. için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreste yakalandığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı görevi yaptığı belirtildi.

"Bahçıvan" görevinin, örgütün askeri yapılanması için önemli olduğu vurgulanan iddianamede, şüphelinin bu unvanla FETÖ'nün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen ve bu kişileri yetiştiren üyelere görev tebliğleri yapan üst yönetici olduğu anlatıldı.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık M.F.K. de şüphelinin "Hasan" kod adını kullandığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"FETÖ/PDY içerisinde 2013-2014 yılında yeni bir yapılanma konuşuldu. Bu yıl talebe düzeyinde yeni bir yapılanma olması ve işlerin karmaşasından kurtulmak, ilköğretim ile liseden askeriyeye hazırlanan öğrencilere daha tedbirli bir ortam hazırlamak için yapılan işlerin eyaletlere bölünmesi kararı alındı. Bu nedenle 'il bahçıvanı' olarak yeni bir görev ismi yapıldı. İlköğretim ve liseci artık birleşti ve 'bahçıvan' olarak tek isim haline geldi."

M.F.K. ayrıca Kamuran E'nin de "bahçıvan" göreviyle öğrencilerle ilgilendiğini ve bu alandaki yöneticilerin de kendisine bağlı olduğuna işaret ederek, "Belirli bir süre sonra 'abiler' olarak isimlendirilen üst tarafta bulunan kişiler hat kullanmaz oldular, yanlarında hatsız telefonlar ve Wi-Fi cihazları taşıyorlardı, yani onlara ulaşmak istiyorsak sadece ByLock'tan ulaşabiliyorduk. Kamuran E. bu şekilde hatsız telefon ile Wi-Fi üzerinden ByLock kullanan kişilere örnektir. Ben de 2 hat üzerinden ByLock kullandım. Bana bu programı örgüt içerisinde Ö.G. isimli şahıs yüklemişti." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sonrası örgütü diri tutmaya çalışmış

İddianamede, şüphelinin darbe girişiminden sonra da örgütün diri tutulması için aktif eylemler içinde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelinin bu örgütsel görevleri yaparken 3 telefon hattında da ByLock programını kullandığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, Kamuran E'nin Bank Asyada hesabı ve yüklü miktarda hesap hareketinin bulunduğu bildirildi.

Örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan şirketlerde SGK kaydı bulunan Kamuran E'nin, üst düzey örgüt yöneticileriyle beraber yurt dışı çıkış ve giriş ile HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Şüphelinin saklandığı hücre evinde, kendisine ait örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı 4 saat ele geçirildiği anımsatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen tüm hususlar bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheli Kamuran E'nin FETÖ/PDY'nin Adana yapılanması içerisinde yönetici konumundaki kişilerden olduğu ve üzerine atılı silahlı terör örgütü yöneticiliği suçunu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Kamuran E. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki adrese 12 Nisan'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Kamuran E. ile H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirilmişti.

Muhabir: Satuk Topaloğlu