FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

- Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 4'ü daha gözaltına alındı - Gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi