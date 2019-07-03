FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

- Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheliden 10'u daha gözaltına alındı - Gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi