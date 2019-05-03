SİVAS (AA) - Sivas ve Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri daha tutuklandı.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile bir polis memuru gözaltına alınmıştı.

Adliyeye daha önce sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 2'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



