SİVAS (AA) - Sivas merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 astsubay, 2 uzman erbaş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 öğrenci emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas merkezli Trabzon, Kayseri, Ankara ve Çorum'da 28 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 öğrenci ile 4 astsubay ve 2 uzman erbaş gözaltına alınmıştı.